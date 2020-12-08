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打贏兩岸消耗戰？國軍首要戰勝的，並非外在敵人

房地產七年聞風不動 央行這次出手恐造成預期心理扭轉

蘭嶼外海油輪失火 船員後送台東 防疫滴水不漏

聯合報 / 記者尤聰光施鴻基／台東即時報導

賴比瑞亞藉「MARQUESSA（馬奎莎）」油輪今上午航行台東蘭嶼外海時，疑因機艙引擎室冒煙起火，向國搜中心求救。包括空勤、國軍及海巡單位展開救援，已後送8名船員，另16名船員則留下搶修船隻。台東縣衛生局表示，8船員實施防疫篩檢後，將安置防疫旅館。

空勤台東第三大隊長祝世全表示，早上近10點30分接獲國搜中心通報蘭嶼外海東南方62浬（約115公里）1艘賴比瑞亞藉「MARQUESSA」油輪求救，指出機艙引擎室冒煙起火，立即出動2架黑鷹直升機救援，另國軍及海巡同步出動1架黑鷹及3艘船艇趕赴現場。

空勤黑鷹抵達現場時，船上回報火勢已自行撲滅，但有船員待協助後撤，隨即進行吊掛作業，將8名船員陸續後送至台東豐年機場空勤第三大隊，而縣府也緊急啟動防疫措施，編組人員前往機場設置防疫篩檢站，船員一下直升機立刻被帶往檢疫站採集檢體。

就怕救援任務成為防疫破口，空勤總隊弟兄們出發前穿上防護衣包緊緊，一回到機場吊掛人員就在直升機旁仔細消毒，其他機組員也不例外，脫下手套防護衣以及裝備後再消毒一次，進入營舍前進行再消毒一次，不讓新冠肺炎病毒有可乘之機。

據了解，這艘賴比瑞亞藉「MARQUESSA」油輪，於2006年建造，全長244公尺，高20公尺，寬42公尺，總噸位58446噸，主要載運原油。

據了解，「MARQUESSA」油輪從中國山東卸完油後，準備航行至新加坡，未料，航行到蘭嶼外海東南方62浬時，機艙引擎室冒煙起火，船上共24名船員一邊救火一邊向台灣發出求救信號，目前火勢已被撲滅控制，但船隻失去動力，所幸船員均無大礙，有8名後送，16名暫不撤離，待後續拖船處理。

台東縣衛生局副局長陳信憲表示，船員篩檢完後，將安置防疫旅館，目前相關防疫作為已由中央流行疫情指揮中心及中央單位接管，做後續處置。縣長饒慶鈴指出，失去動力的油輪，她所了解船公司已派拖船先將其拖至高雄維修。

船員一下直升機立刻被檢疫站人員帶往檢疫站採集檢體。記者尤聰光／攝影
船員一下直升機立刻被檢疫站人員帶往檢疫站採集檢體。記者尤聰光／攝影
就怕救援任務成為防疫破口，空勤總隊弟兄們出發前穿上防護衣包緊緊。記者尤聰光／攝影
就怕救援任務成為防疫破口，空勤總隊弟兄們出發前穿上防護衣包緊緊。記者尤聰光／攝影
台東縣政府也緊急啟動防疫措施，編組人員前往機場設置防疫篩檢站。記者尤聰光／攝影
台東縣政府也緊急啟動防疫措施，編組人員前往機場設置防疫篩檢站。記者尤聰光／攝影
賴比瑞亞藉「MARQUESSA（馬奎莎）」油輪今上午航行台東蘭嶼外海時，疑因機艙引擎室冒煙起火，向國搜中心求救。圖／空勤總隊提供
賴比瑞亞藉「MARQUESSA（馬奎莎）」油輪今上午航行台東蘭嶼外海時，疑因機艙引擎室冒煙起火，向國搜中心求救。圖／空勤總隊提供
國軍出動1架黑鷹直升機，飛抵台東豐年機場加入油輪船員救援行列。記者尤聰光／攝影
國軍出動1架黑鷹直升機，飛抵台東豐年機場加入油輪船員救援行列。記者尤聰光／攝影

台東 衛生局 黑鷹直升機

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