聽新聞
test
0:00 / 0:00
連環毒殺？北市環山路有狗誤食毒物 今年第三起
北市內湖區碧山路疑有犬貓接連遭毒害，動保處12月4日接獲通報，有毛小孩外出時疑誤食毒物，救治後已恢復健康，但案發地點，今年5月、7月都曾接獲類似通報，有犬隻遺體中驗出常見農藥「加保扶」，疑是毒殺事件重演。
動保處提醒民眾，應提高警覺，避免讓家中的毛小孩獨自外出，外出時，除了繫上牽繩，若寵物有隨地撿食習慣，可讓牠們戴上口罩，避免誤食造成憾事。
動保處表示，11月30日上午，有家犬獨自外出時疑誤食毒物，出現抽搐、口吐白沫症狀，而今年5月1日，案址周邊也有類似通報，家犬隻獨自外出回來後出現中毒症狀，緊急送醫仍不治死亡。
為釐清是否有人投毒，動保處將犬隻遺體送專業動物法醫剖檢，在血液及胃內容物中驗出常見農藥「加保扶」，但動保處坦言，因案發點偏僻、少有監視器，也未能掌握毒餌放置的明確位置，未能掌握足以證明行為人身分資訊的明確事證。
另外，今年7月，又有民眾通報該路段有數隻街貓集體死亡，懷疑為毒殺事件重演，動保處說，因通報時間與案發時間相距數周，動物遺體也已掩埋，儘管懷疑和毒物有高度關聯性，但調查陷入膠著。
動保處表示，除積極與警方配合於案發周邊訪查外，也已派員了解附近農地農藥施用情形，並懸掛宣導紅布條，若有發現可疑人士，可撥打1999市民專線或動物保護專線（02-8789-3064~5）通報動保處。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言