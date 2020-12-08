連環毒殺？北市環山路有狗誤食毒物 今年第三起

北市內湖區碧山路疑有犬貓接連遭毒害，動保處12月4日接獲通報，有毛小孩外出時疑誤食毒物，救治後已恢復健康，但案發地點，今年5月、7月都曾接獲類似通報，有犬隻遺體中驗出常見農藥「加保扶」，疑是毒殺事件重演。

動保處提醒民眾，應提高警覺，避免讓家中的毛小孩獨自外出，外出時，除了繫上牽繩，若寵物有隨地撿食習慣，可讓牠們戴上口罩，避免誤食造成憾事。

動保處表示，11月30日上午，有家犬獨自外出時疑誤食毒物，出現抽搐、口吐白沫症狀，而今年5月1日，案址周邊也有類似通報，家犬隻獨自外出回來後出現中毒症狀，緊急送醫仍不治死亡。

為釐清是否有人投毒，動保處將犬隻遺體送專業動物法醫剖檢，在血液及胃內容物中驗出常見農藥「加保扶」，但動保處坦言，因案發點偏僻、少有監視器，也未能掌握毒餌放置的明確位置，未能掌握足以證明行為人身分資訊的明確事證。

另外，今年7月，又有民眾通報該路段有數隻街貓集體死亡，懷疑為毒殺事件重演，動保處說，因通報時間與案發時間相距數周，動物遺體也已掩埋，儘管懷疑和毒物有高度關聯性，但調查陷入膠著。