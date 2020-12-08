猴硐搶修指揮官回應質疑：不知土石堆裡面是什麼狀況？

台鐵猴硐鐵路4日因邊坡崩塌中斷，其實早在11月30日邊坡就小幅滑動，台鐵工務處宜蘭工務段長李建勳以噴泥工法，12月3日完成搶修，沒料到隔天就「破功」。有人批評李建勳用錯方法，李今天回應，各單位的資料顯示「它是安全的、它是C級的」，不要問他為什麼會這樣？「我也不知道」。

新北市瑞芳區基隆河畔猴硐國小對岸的鐵軌邊坡，4日發生大規模崩塌，造成瑞芳站──猴硐站間鐵路中斷。李建勳負責現場督工搶修，每天對外說明進度。

回顧災害發生過程，台鐵11月30日晚間發現猴硐國小對岸的鐵軌邊坡滑動，電力桿受影響導致電車線異常，工務段人員緊急將電車線調正恢復通車。

12月1日監看邊坡滑動加劇，先封鎖靠山壁的西線搶修，以東線單線雙向行車。當晚間10點40分起，東、西兩線全數封鎖，進場緊急搶修後，12月2日清晨4點58分，先開放東線雙向行車。

宜蘭工務段、電力段人員連夜搶修，打除滑動擋土牆，清除鬆動土石後，再施作掛網噴漿防護後，由電力段完成飛索型門型架，12月3日上午6點40分恢復雙線通車，沒想到隔天就發生大規模崩塌，全線中斷至今。

李建勳說，他從11月30日就面對一個問題，就是他不知道擋牆裡面、土石堆裡面的狀況是什麼？依照各個單位的資料，「它是安全的、它是C級的」。不要問我它為什麼會這樣？「我也不知道」。

李建勳表示，他看到的只是一個現象，他必須趕快找出問題點在哪？現在就是在找問題點在哪。看到的都是現象，要經過歸納分析才能去定義問題，定義完問題才能去解決問題，這是他奉行的理念。