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松山區公寓停車場暗夜莫名失火 住戶嚇醒2機車遭殃

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市松山區健康路一處巷內的公寓地下停車場今天凌晨失火，9名公寓住戶睡夢中驚醒被疏散，停車場共2輛住戶的機車被火勢波及，警方已通知車主到派出所做筆錄，由於調閱監視器仍無法發現起火點及原因，將由消防局火調科繼續調查。

消防局凌晨3點44分獲報，松山區健康路325巷一處民宅火警，出動17輛消防車、2輛救護車、54人前往救火，到場發現是5層樓高的公寓地下停車場火警，灑水線撲滅後，燃燒面積約1平方公尺，無人傷亡。

消防員當時疏散公寓3男6女共9名住戶，許多住戶是睡夢中聞到濃濃燒焦味驚醒，下樓發現是自家停車場失火，只能在外祈禱自家汽、機車未被燒毀，最後有2輛機車遭燃燒。

警方同時透過監視器畫面調查起火點及原因，不過起火點疑似是死角，未能發現，將通知2名機車車主到派出所做筆錄，詳細起火原因由消防局調查中。

松山區公寓暗夜火警，消防員趕抵滅火幸好無人受傷。記者蔡翼謙／翻攝
松山區公寓暗夜火警，消防員趕抵滅火幸好無人受傷。記者蔡翼謙／翻攝
松山區公寓暗夜火警，消防員趕抵滅火幸好無人受傷。記者蔡翼謙／翻攝
松山區公寓暗夜火警，消防員趕抵滅火幸好無人受傷。記者蔡翼謙／翻攝

停車場

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