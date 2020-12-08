聽新聞
test
0:00 / 0:00
騎士注意！ 機車加裝貨物架太大 恐違規吃上罰單
不少民眾為了增加機車載物空間，會在機車後方或兩側加裝或物架，北市交通局表示，若加裝的附掛貨物架尺寸太大，可依道路交通處罰條例第31條第5項規定，處300元以上、600元以下罰鍰。
雖然機車載物空間較汽車小，因機車的便利性，民眾使用頻率仍比汽車高，為增加載物空間，常有人加裝貨物架，但停放在機車格時，卻因貨物架尺寸過大造成鄰格無法停車，甚至影響行人通行。
交通局指出，依照道路交通安全規則第88條規定，機車附載物品高度不得超過肩膀，寬度不得超過把手外緣10公分，長度伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過50公分，違反者，可處300元以上、600元以下罰鍰。
北市交通大隊表示，今年自1月至11月止，已取締145件案例，除了一般民眾，外送業者更因注意貨物架大小，以免吃上罰單；另外，北市停管處也會加強巡視北市停車格位，查獲違規者將請警局依法取締裁罰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言