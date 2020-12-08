騎士注意！ 機車加裝貨物架太大 恐違規吃上罰單

不少民眾為了增加機車載物空間，會在機車後方或兩側加裝或物架，北市交通局表示，若加裝的附掛貨物架尺寸太大，可依道路交通處罰條例第31條第5項規定，處300元以上、600元以下罰鍰。

雖然機車載物空間較汽車小，因機車的便利性，民眾使用頻率仍比汽車高，為增加載物空間，常有人加裝貨物架，但停放在機車格時，卻因貨物架尺寸過大造成鄰格無法停車，甚至影響行人通行。

交通局指出，依照道路交通安全規則第88條規定，機車附載物品高度不得超過肩膀，寬度不得超過把手外緣10公分，長度伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過50公分，違反者，可處300元以上、600元以下罰鍰。