水上鄉一對老夫妻喝農藥命危 警方查丈夫是否涉及加害

嘉義縣水上鄉龍德村一棟透天厝傳出一對老夫婦喝農藥及清潔劑的憾事，消防救護人員分別將夫婦送嘉義榮醫及長庚急救，妻子肺衰竭、插管、昏迷指數三，丈夫吞食強鹼，消化道腐蝕，呼吸衰竭，插管搶救，兩人都有生命危險；丈夫留遺書帶妻子走，警方調查釐清丈夫是否涉及刑法加工自殺。

警方調查，71歲丈夫是退役職業軍人，留給兒子遺書，表明有精神疾病，要帶妻子一起走；消防救護人員將男子送嘉義長庚，67歲妻子送嘉義榮醫，妻子肺衰竭、插管、昏迷指數三，丈夫呑食強鹼，消化道腐蝕，呼吸衰竭，插管治療，夫妻與死神拔河。

消防局說，水上鄉龍德村某社區中午12點58分，傳出一對夫妻服農藥，消防人員到場，男喝農藥及清潔劑，對痛有反應，送長庚，女送嘉榮，2人對痛有反應。龍德村長說，這對夫妻從外地搬來10多年，與村民少互動，丈夫職業軍人退役，與妻子共同生活，兒子住嘉市。

衛生局代理局長趙紋華說，男子不是列管精神疾病患患者，尋短是可以預防的，周遭親友如有失眠、食慾不振、活動力減少，可能是憂鬱前兆，人人都應發揮主動關心，需以耐心持續關懷，透過主動關心與積極傾聽，尋求專業醫療協助，運用1問2應3轉介，發現心情困擾、憂鬱，多利用「心情溫度計BSR」自我檢測，做好自我心理健康管理。

心理問題可撥打衛福部24小時免付費安心專線」1925(依舊愛我)或「嘉義縣社區心理衛生中心專線」（05）3621150，「關懷多一分，遺憾少一份」，人人都是生命守門人。