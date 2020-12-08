開中橫疑煞車失靈連人帶車墜谷 幸邊坡樹叢救了他

一名來自高雄的26歲莊姓男子今天獨自駕駛紅色轎車，利用中橫公路從台中前往花蓮，沒想到8點多經過137.3公里處慈恩段時，疑似煞車失靈，過彎時整輛車竟衝下40公尺山谷，還好卡在邊坡樹叢，警消用繩索、吊車救援成功脫困，莊男僅有些微擦傷、受驚嚇，人無大礙。

台8線中橫公路137.3公里處，慈恩至新白楊間路段，1輛紅色轎車滑落山谷，警方趕到現場發現紅車卡在邊坡上，朝山下喊「先生還好嗎」，幸好困在車內的男性還有回應「好」，確認還有意識，立即請吊臂器材車協助。

消防隊及工務段利用機具救護，出動吊臂器材車協助人車脫困，莊男在警消合力用繩索協助拉上來，終於順利脫困，只有手腳在樹叢攀爬過程中擦傷，無生命危險。