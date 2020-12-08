水上鄉夫妻喝農藥尋短 退役軍人留遺書給兒：帶你媽走

嘉義縣消防局中午獲報，水上鄉龍德村某社區一棟透天厝發生一對夫婦疑喝農藥及清潔劑尋短，消防救護人員到場分別將夫婦，送嘉義榮醫及長庚急救，警消初步調查，丈夫是退役的職業軍人，留給兒子遺書，表明自己有精神疾病，帶妻子一起走。

消防局將50多歲男子送嘉義長庚，妻子送嘉義榮醫，兩人對痛有反應，還有生命跡象，消防人員將農藥及清潔劑瓶子一併送醫，醫護人員全力搶救中。

消防局說，水上鄉龍德村某社區中午12點58分，傳出一對夫一妻服農藥自殺，消防人員到場，男疑似喝農藥及清潔劑，對痛有反應，送長庚，60多歲女性送嘉榮，2人對痛有反應。

龍德村長說，這對夫妻從外地搬來10多年，與村民少互動，丈夫職業軍人退役，與妻子共同生活 ，兒子住嘉義市，丈夫留給兒子遺書提到受精神疾病所苦，帶妻子一起走，原因警方調查處理中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )