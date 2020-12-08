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新蘆竹警分局等13年動工 鄭文燦：蘆竹造型治安新地標
桃園市警局蘆竹分局成立13年來，一直向蘆竹區農會租借辦公廳舍克難使用，市政府長期覓地至今終告定案，市長鄭文燦今天上午主持蘆竹分局辦公廳舍新建工程動工典禮，鄭文燦表示，新蘆竹分局以「蘆竹」當造型，非常具地方主題特色，總建坪2300坪，將容納蘆竹分局及南派出所，未來嶄新的警政機關代表治安的重要新地標。
蘆竹分局13年前成立，長期苦無適合辦公廳舍，一直租借蘆竹區農會辦公廳舍使用，歷經多任縣市長爭取，終於由鄭文燦敲定在南崁派出所原址改建，建坪2300坪基地，新建地上7樓、地下2樓建築、規畫56汽車及機車停車位，預計斥資3.3億元，預定2022年底前完工，未來做為蘆竹分局、南崁派出所使用。
鄭文燦在多位民代及市警局長陳國進等人陪同，共同進行蘆竹分局新建大樓動工典禮，該蘆竹分局新大樓規畫設計「蘆竹」風格，代表蘆竹地方特色及「節節高升」意象，大樓外觀退縮空間及內部格局，將供民眾更佳服務、員警優質辦公環境。
鄭文燦表示，他上任後針對蘆竹行政園區重整規畫，蘆竹分局新址原想利用農糧署倉庫，因多次協調不成，最後決定在原南崁所500坪基地重建蘆竹分局，新蘆竹警政大樓代表治安維護重要地標，尤其蘆竹進步快速、已達16.6萬人口，未來將新增設1個派出所，提升治安效能，他也肯定陳國進警察團隊過去以來交出很好成績。
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