新蘆竹警分局等13年動工 鄭文燦：蘆竹造型治安新地標

4日早上9點多，台鐵猴硐站前土石嚴重走山，還好司機示警擋災，讓數百名乘客平安脫困，幾乎同一時間，瑞芳區台62甲接62快速道路匝道，又有輛貨櫃車翻了，5年來在這個彎道已有30起翻車事故，為何這個路段三番兩次翻車？公路總局坦承，這個路段設計不良，但會這樣設計也是不得已，是要避開國三走山的順向坡。

2020-12-08 13:01