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開心跪迎匯來2萬5千美金！台澳網戀原是詐財終是一場空

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

王姓女子（右２）誤信自稱是專業攝影師的澳洲男網友的話，欲匯款給對方美金2萬5000元時，被機警的行員阻止，並報警前來處理，成功攔阻被騙。圖／警方提供　　
王姓女子（右２）誤信自稱是專業攝影師的澳洲男網友的話，欲匯款給對方美金2萬5000元時，被機警的行員阻止，並報警前來處理，成功攔阻被騙。圖／警方提供　　

年關將近，詐騙集團又想大發利市，彰化警分局單是昨天就擋住3件詐騙案，其中兩件是假交友真詐財，包括一名女子為未曾謀面、自稱是專業攝影師澳洲男友匯款70萬元台幣，幸好金融機構及超商人員機警，報請員警到場，戳破歹徒伎倆，才未失金。

警方說，王姓女子昨天中午到「中國信託銀行彰化分行」欲匯款美金2萬5000元(約新台幣70萬5000元)，行員詢問用途，這名女子稱要匯款給國外男友，但行員機警發現此一帳戶不是男友本人，且匯款金額龐大，查覺有異，立即通報轄區民族路派出所。

員警到場後，了解王女半年前在臉書上認識一名澳洲籍男網友(Gong Yoo)，兩人從未見過面，男自稱是職業為攝影師，近日因有購買攝影器材要從日本運至澳洲，中途遭印尼海關攔截，器材卡在印尼海關，需要美金2萬5000元才能通關，王女不疑有他欲匯款到這名男網友所提供的渣打銀行帳戶。

這名自稱澳洲籍的男網友，在LINE中稱王女是Honey，表示「我向上天發誓，我真的需要這筆錢，保證3個禮拜會還妳，如果３個月內匯來，我雙膝下跪，會真的很開心」。但經警方查詢後，發現此一帳戶為菲律賓籍人士，警方判斷此類詐騙手法實屬假交友真詐欺手法，女警在與王女懇談，王女才驚覺被詐騙，心裡在遺憾之餘，才打消匯款念頭。

昨天傍晚，彰化市游姓市民在家中接獲詐騙電話，對指稱他的重機車貸款誤遭設定分期付款，需至ATM前操作解除分期付款，他信以為真，便至彰化市彰南路統一超商操作ATM，邊講電話邊操作，經店員關懷提問後覺得可疑，立即通報轄區大竹派出所員警前往了解，經警方告知是典型解除分期付款方式詐騙，游才恍然大悟，並經確認後，才停止設定，才沒騙走2萬9900元。

同一時間，八卦山派出所也接獲全家便利超商新彰基門市店員告知，指有一名男子欲購買3000元My card點數，但店員發現這名一直講電話，覺得有異，即拒絕出售並即時通知警方，經查，是這名陳姓男子遭詐騙集團（LINE暱稱@琳達）謊稱交友為由，要他將購買點數序號拍照以LINE傳送，經員警勸說，指這是常見的假交友購買點數詐騙手法，陳民才驚覺險遭詐騙。

員警指出，昨天這3件詐騙案件其實都是老哏，儘管警方一再宣導，還是有人差點受騙，幸好銀行行員及超商店員細心關懷提問後，發現可疑緊急聯絡警方第一時間到場處理，才能讓民眾免於受騙，財產免於損失。

警方呼籲，民眾如遇網路上不明交友或投資機會，有要求匯款或提領金錢情事時，務必撥打165反詐騙專線諮詢，以免受騙上當。

王姓女子（右２）誤信自稱是專業攝影師的澳洲男網友的話，欲匯款給對方美金2萬5000元時，被機警的行員阻止，並報警前來處理，女警成功攔阻被騙。圖／警方提供　　　　
王姓女子（右２）誤信自稱是專業攝影師的澳洲男網友的話，欲匯款給對方美金2萬5000元時，被機警的行員阻止，並報警前來處理，女警成功攔阻被騙。圖／警方提供　　　　
這名男子（左）欲購買3000元My card點數，超商店員發現有異，即拒絕出售並即時通知警方，經員警勸說，指這是常見的假交友購買點數詐騙手法，陳民才驚覺險遭詐騙。圖／警方提供
這名男子（左）欲購買3000元My card點數，超商店員發現有異，即拒絕出售並即時通知警方，經員警勸說，指這是常見的假交友購買點數詐騙手法，陳民才驚覺險遭詐騙。圖／警方提供
彰化市游姓市民在家中接獲詐騙電話，到超商欲解除分期付款，經店員勸阻，警方趕到告知是詐騙集團詐騙手法，才停止設定，才沒騙走2萬9900元。圖／警方提供
彰化市游姓市民在家中接獲詐騙電話，到超商欲解除分期付款，經店員勸阻，警方趕到告知是詐騙集團詐騙手法，才停止設定，才沒騙走2萬9900元。圖／警方提供

詐騙集團 詐欺

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