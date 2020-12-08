茄萣廟會遶境發生流血衝突 男子遭友伴持刀刺傷

近日各地廟會風波不斷，高雄市茄萣區一家宮廟前天舉辦廟會遶境，兩名男子因細故起口角，一言不合大打出手，何姓男子拿出折疊刀刺向蘇姓男子，蘇男左腹受傷送醫。警方表示，當天當地派出所有安排遶境勤務，員警就近前往事故現場排解糾紛，立即嫌犯制伏在地，事端沒有擴大，全案依殺人未遂罪嫌偵辦。

茄萣區一間宮廟辦廟會，6日中午，陣頭隊伍在白砂路發生糾紛，何姓男子（20歲）與蘇姓男子（31歲）過去曾因抬轎有嫌隙，何男當天酒後與蘇男爭吵，隨後扭打在一起，何男拿出折疊刀刺向蘇男，蘇男閃避不及，左腹部被刺傷，傷口約5公分，所幸當時有員警在場，立即上前將何壓制，並呼叫救護車將傷患送醫。