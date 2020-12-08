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北市汽車追撞遊覽車 酒駕駕駛一度受困車內
台北市信義區今天清晨發生碰撞車禍，楊男所駕汽車突然撞上前方停等紅燈的遊覽車，造成汽車車頭幾乎全毀，警方實施酒測發現楊男酒測值達0.57毫克，依法送辦。
北市警消今天清晨6時13分許獲報，指環東高架下基隆路匝道有輛汽車追撞前方遊覽車事故，汽車男駕駛受困車內，有多處擦挫傷但意識清醒，經派員到場協助脫困。
從事發現場可看到，肇事汽車車頭嚴重毀損並朝駕駛座擠壓變形，擋風玻璃也碎裂成蜘蛛網狀，安全氣囊爆開，楊男也一度受困車內；遭撞的遊覽車車尾也受損，車殼遭撞斷裂掉落滿地。
警方經對楊男進行酒測後發現其酒測值達0.57毫克，全案依涉公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。
台北市警察局信義分局指出，統計今年初至12月8日止，北市酒駕事故為204件，造成2人死亡、184人受傷，信義分局今年也已取締503件酒駕，除將持續維持酒駕取締強度，也呼籲駕駛人勿存僥倖心態，「喝酒不開車、開車不喝酒」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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