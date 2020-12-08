打詐查毒維護治安有成 台南警局長嘉勉佳里基層員警
台南市警局長詹永茂昨天傍晚到佳里警分局慰勉「第一線」辛勞的基層員警，對於佳里分局偵查隊及佳里派出所近期偵破殺人未遂、毒品、勤務線上溯源逮捕詐欺車手等重大有成案件，頒發破案獎金與破案茶，對員警的努力給予肯定。
詹永茂利用慰勤時間至佳里分局致贈獎勵金與破案茶，慰勞基層員警的辛勞，肯定佳里分局治安團隊能夠嚴密掌握轄區治安特性佳，精準投入有限警力且發揮最大功效，方能第一時間破獲各類刑案，不但對轄區治安穩定及淨化是一項福音，也給不法分子一記嚴厲的「當頭棒喝」！詹永茂也期勉治安應從市民的感受出發，站在民眾立場感同身受，杜絕任何匿報行為，更應該體會民眾受害及待援的立場，秉持同理心，立即處置、提供協助。
佳里分局在落實防詐四道封鎖機制，11月至今已攔阻詐騙金額累計百萬之多，一名長期偵辦詐欺案件的偵查佐指出，用詐術騙取民眾「甘苦錢」之犯罪，讓很多被害人連棺材本都賠下去，讓烙上「自責」的心裡壓力不易揮去，警察一定會全力打詐防詐守護民眾財產安全，以剷除這些欺騙錢財更傷害無辜民眾心靈的可惡犯罪集團。
佳里警分局長甘炎民表示，分析最近查獲詐欺案件，多會利用網絡通訊群組如求職或投資甚至交友群組中，尋找被害對象，利用求職期待心理、投資投機近期心態或交友感情引誘等，藉機索取民眾金融帳戶，除伺機借取所有金錢外，更會用該被害民眾戶頭行詐欺轉帳之用途，甚至以假借回覆等待機會，唆使不知情求職者配合將帳戶金錢領出，交給詐騙集團轉手，而陷入犯罪集團圈套成為共犯，民眾不得不小心。
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