台南50歲婦人在家輕生 先生發現已不及救
台南市家住安南區的50歲邱姓婦人疑有情緒上的困擾，今天上午8時22分被先生發現在家中2樓浴室疑割頸動脈自殺，緊急通報119到場，經消防局救護員到場後，發現邱女已無生命跡象，確認死亡。
台南市警三分局安中派出所據報到場查處，並通知偵查隊鑑識人員到場採證，同時通報檢方相驗，釐清死因。
目前警方已將邱女先生帶回派出所調查，了解案發經過。據消防局救護人員抵達現場時，發現邱女已無生命跡象，隨後通知警方到場查處。
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