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影／反送中台南展場外遭丟雞蛋 稱國考壓力大發洩情緒
在台灣的香港青年團體「邊城青年」，在台南市東區新樓街台南神學院舉辦「反送中」意象展覽，前天傳出遭到不明人士在大門外丟雞蛋，台南警方昨晚找到年約28歲李姓男子，指因國考壓力大，到賣場買了1盒雞蛋，他騎機車路過，剛好發現該處有空地，丟雞蛋宣洩情緒。他說，沒有政治立場且對該活動沒任何意見。警方依涉恐嚇公共安全罪及社會秩序維護法等罪嫌函送法辦。
台南市警一分局前天接獲台南「穿石」展覽現場工作人員報案，該展場門口於12月6日上午9時開門之際，發現門口遭人丟擲雞蛋，警方獲報後，立即與刑事警察大隊組成專案小組，以車追人，過濾、訪查附近民眾及相關資料，昨晚7時查獲涉案李姓男子。
據調查，年約28歲的李姓男子，目前無業，因參加國考壓力大，導致心情不佳，本月5日晚間6時在東區某賣場買了1盒雞蛋，之後騎乘機車在市區隨意閒晃，原本要至中西區某空地丟雞蛋宣洩情緒，因當晚行經至新樓街神學院圖書館時，發現該處有塊空地，於是停下機車，在機車置物箱內取出雞蛋，朝向該館外豎立的石頭丟了2顆雞蛋，其餘雞蛋則在路邊隨意丟棄。
李表示，無任何政治色彩，對於主辦單位的反送中活動沒有任何意見。
市警一分局受理報案後，立即針對展館場所加強安全維護，並積極偵辦，以落實維護展館安全，保障活動順利完成。
因香港邊城青年於臉書表示譴責此次惡意破壞及恐嚇的行為且已報警，警方最後依涉恐嚇公共安全罪及社會秩序維護法等函送台南地檢署偵辦。
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