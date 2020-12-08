影／反送中台南展場外遭丟雞蛋 稱國考壓力大發洩情緒

在台灣的香港青年團體「邊城青年」，在台南市東區新樓街台南神學院舉辦「反送中」意象展覽，前天傳出遭到不明人士在大門外丟雞蛋，台南警方昨晚找到年約28歲李姓男子，指因國考壓力大，到賣場買了1盒雞蛋，他騎機車路過，剛好發現該處有空地，丟雞蛋宣洩情緒。他說，沒有政治立場且對該活動沒任何意見。警方依涉恐嚇公共安全罪及社會秩序維護法等罪嫌函送法辦。

台南市警一分局前天接獲台南「穿石」展覽現場工作人員報案，該展場門口於12月6日上午9時開門之際，發現門口遭人丟擲雞蛋，警方獲報後，立即與刑事警察大隊組成專案小組，以車追人，過濾、訪查附近民眾及相關資料，昨晚7時查獲涉案李姓男子。

據調查，年約28歲的李姓男子，目前無業，因參加國考壓力大，導致心情不佳，本月5日晚間6時在東區某賣場買了1盒雞蛋，之後騎乘機車在市區隨意閒晃，原本要至中西區某空地丟雞蛋宣洩情緒，因當晚行經至新樓街神學院圖書館時，發現該處有塊空地，於是停下機車，在機車置物箱內取出雞蛋，朝向該館外豎立的石頭丟了2顆雞蛋，其餘雞蛋則在路邊隨意丟棄。

李表示，無任何政治色彩，對於主辦單位的反送中活動沒有任何意見。

市警一分局受理報案後，立即針對展館場所加強安全維護，並積極偵辦，以落實維護展館安全，保障活動順利完成。