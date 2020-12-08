2歲男童迷路有異味 男警派出所幫換尿布

「警察先生，我撿到一個小孩子」，一對夫妻日前牽著一個2歲的男童走進台中市清水警分局大秀派出所，男童在派出所時尿布已發出異味，一名男警立刻為他換尿布，另有員警外出找男童家人，半小時找到男童父母，回派出所一家人重逢，男童家人昨天再度到派出所感謝警方。

上月28日早上，一對夫妻到大秀派出所報案說，在清水區五權路與五權路61巷口1附近看到小男童獨自一人在路上遊走，雖詢問附近住家無人認識，擔心男童有危險請警方協助，在大秀派出所員警和當地里長協尋下，半小時內找到男童家人。

經了解，蔡姓男童因父母親外出工作，委由其他家人照顧。當天早上因大門未上鎖，男童穿室內拖鞋獨自跑出門於五權路邊遊玩，被民眾發現後帶往大秀派出所，警員陳訓偉、鄭宥風立即前往尋找男童的家人；派出所內男警發現男童尿布傳出異味，帶到備勤室清洗換尿布。