高雄凱旋捷運站外計程車起火 疑使用3C起火燒死駕駛
高雄捷運凱旋站1號出口外，今晚10點多1輛停靠中山路邊排班的計程車突然起火，謝姓駕駛當場燒成焦屍，警消滅火後初步發現起火點在儀表板附近，初步確認非外力導致。
根據認識他的司機指出，他常在車內用3C看影片，不排除手機或平板起火釀禍，待消防火調人員釐清。 目擊者指出，當時看到66歲謝姓司機的計程車冒火苗，他門打不開，他猛按喇叭、身體探出車窗揮手求助，但後來火勢加劇，且突然擋風玻璃「砰」一聲爆裂，車輛瞬間陷入火海，他也沒逃出。
警方據認識死者的人指出，謝姓司機長期在凱旋站外排班，沒事時就在車內用手機看影片，由於起火點在儀表板附近，警消認定應是起火點，不過燒得嚴重，是否是手機或平板等使用3C起火，待鑑識調查。
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