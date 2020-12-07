事業有成 桃園羅俊六先後捐災情勘查車與幫浦消防車
經營新屋區豫章加油站的羅俊六待人和氣，2018年捐1輛災情勘查車給消防局第二大隊新屋分隊，今天再慷慨解囊，以父親羅元城名義捐給新屋分隊1輛幫浦消防車，由局長謝呂泉代表受贈。
羅俊六表示，新屋分隊位在新屋區人口稠密的市中心，要面對錯綜複雜的災害型態，他受到父親熱心公益、熱愛鄉土的影響，有感而發於消防人員執行緊急救護及救災時不畏艱難，冒著生命危險搶救災害及保護民眾的生命財產，深受感動與敬佩，因此決定以父親羅元城名義捐贈「幫浦消防車」1輛予新屋分隊，充實分隊裝備。
消防局強調，這份善舉如同及時甘霖，不僅充實新屋分隊救災車輛，更是新屋居民的福氣。新屋分隊轄區有住宅及工業區，也有66快速道路及高鐵縱橫，居住人口多，新屋分隊有了羅俊六先生捐贈精良的救災車輛後，定能有效精進救災效率，挽救更多寶貴的生命。
捐贈典禮今天下午下午在永安分隊舉行，謝呂泉局長代表接受捐贈，並回贈感謝狀表達感謝之意。
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