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雨天開車自撞分隔島側翻 萬瑞快速道路下班時段大塞車

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

陳姓男子今晚駕駛小貨車行經萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞分隔島後翻車，所幸傷勢不重。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚駕駛小貨車行經萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞分隔島後翻車，所幸傷勢不重。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子今晚下班時段駕駛小貨車行經萬瑞快速道路，不慎自撞道路中央分隔島導致往左翻車。陳自行從駕駛座起身，從右車門爬出車外，消防人員送醫救治後無大礙。這起車禍造成後方大塞車，警方前往現場調查，1小時後排除現場恢復交通。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚6點30分，接獲報案指有貨車行經萬瑞快速道路往瑞芳方向，在指標10.1公里過港路段，撞擊道路中央分隔島後側翻在車道上，有人受困車內。

消防局調派暖暖、百福分隊出動3車8人前往救援，到場時24歲陳男已自行爬出車外，意識清楚，由消防人員送礦工醫院治療。陳稱因為下雨，路面濕滑，才會失控擦撞護欄

萬瑞快速道路下班時段東向車流量大，陳男駕駛的小貨車側翻在車道上，造成後方車流回堵約3公里。警方到場調查事故原因，完成測繪採證後，排除現場，慢慢消化車流，恢復行車順暢。

陳姓男子今晚駕駛小貨車行經萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞分隔島後翻車，所幸傷勢不重。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今晚駕駛小貨車行經萬瑞快速道路，疑天雨路滑自撞分隔島後翻車，所幸傷勢不重。記者邱瑞杰／翻攝

車道 事故 塞車

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