雨天開車自撞分隔島側翻 萬瑞快速道路下班時段大塞車

透過雲端智慧辨識，被稱為智慧戰警頭盔的新北市「警蜂動態影像蒐集及辨識系統1.0」，明年起讓員警戴安全帽巡邏即可立即辨別贓車、高風險車牌，不只「動態辨識動態」，更犀利的是穿梭大街小巷的「警蜂」可補足路口監視器缺乏的平面視角，將來若用於追稅、抓違規和通緝犯等，將是可怕利器。

2020-12-07 19:28