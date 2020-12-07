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貓羅溪3釣客落水 為救同伴反溺水1死1失蹤
台中市烏日溪尾大橋和彰化交界的貓羅溪下午4時傳出3名釣客落水意外。據消防單位初步了解，意外起於吳姓男子先不慎落水，和他一起去釣魚的賴姓、李姓友人下去救他，但賴被救起時已無生命跡象，送醫急救30分鐘後不治，李目前亦不樂觀，警方尚趁夜打撈中。另名和3人同往釣魚的女子則由警方偵訊中。
據指出，3名男子是朋友，下午相約去釣魚，但吳姓男子（23歲）突不慎落水。他獲救上岸後打電話報案說，有兩名男子掉落溪中，狀況不明，請消防人員前往施救。
消防局因此派遣溪湳、烏日分隊，出動消防車4輛、救護車2輛、橡皮艇2艘和消防人員16名前往溪邊搜尋，下午4時58分救起賴姓男子（25歲）但他因已無生命跡象，於是立即送醫急救，目前尚有李姓男子（23歲）搜尋中。
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