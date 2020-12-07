台南安平住宅工人墜樓身亡 工地遭勒令停工

台南安平住宅下午傳出工人墜樓身亡，工地已遭勒令停工。圖／讀者提供

台南市安平區一處住宅工地今下午發生黃姓水泥工墜樓身亡，經南區職安健康中心派員檢查後，傍晚已勒令停工，南市勞工局也立即派員瞭解並續進行職災慰問。

黃姓水泥工從工地4樓電梯井摔落到1樓送醫不治，針對該職災案，職安署南區職安中心已派員到場了解調查死者墜樓原因與追究相關責任，並令作業場所立即停工，並要求保持現場，不得移動或破壞，待釐清原因並確實改善後方能施工，並表示，未來如果經調查確認雇主未提供勞工足夠防護用具，導致發生死亡職災屬實，就構成職業安全衛生法規定刑事責任，將移送地方檢察署參辦。

台南市勞工局職安健康處今也同步派員瞭解並協助家屬辦理職業災害慰助，經初步掌握，死者當時未戴安全帽，從電梯井4樓墜至1樓地面，高度約12.8公尺， 職災發生初判原因，雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用及對於高度2公尺以上電梯井開口部分場所作業，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。

勞工局長王鑫基表示，營造作業風險性較高，事業單位對營造工地平日即應設置安全設備設施完成自主檢查；對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽；進入營造業工作場所作業前，管制人員落實安全衛生教育訓練，甚至由雇主鼓勵員工取得「臺灣職安卡」，全面提升營造業勞工危害辨識能力，以防止職災憾事再發生。