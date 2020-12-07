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嬰兒遭丟前鎮河仍未找到 消防：不排除流到高雄港出海

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高市消防局人員昨晚、今天一整天，在前鎮河同步執行水面下、水上搜索，但仍未找到裝嬰兒的塑膠袋。記者林伯驊／翻攝
高市消防局人員昨晚、今天一整天，在前鎮河同步執行水面下、水上搜索，但仍未找到裝嬰兒的塑膠袋。記者林伯驊／翻攝
高雄19歲呂姓女子昨天在家裡廁所生產，嬰兒卻被父親涉裝塑膠袋丟入前鎮運河，高市消防局昨天深夜、今一整天都派潛水人員搜索，並同步在岸際巡邏，都未見任何蹤影，預計今晚6點收隊，預計明天持續岸邊搜尋；消防人員透露，能見度差，也不排除小小1包塑膠袋已順流到高雄港出海口。

據指出，前鎮運河水深約2公尺至5公尺，底部有淤泥，能見度不高，高市府消防局分為水面下、水上同時搜索，潛水人員從丟棄裝嬰兒的塑膠袋地方，帶著頭燈下潛搜尋，往下游100公尺擴大搜索，用肉眼辨別以外，也以手觸摸翻找，雖有翻到塑膠袋，但拆開後發現僅是被亂丟的垃圾。

高市消防局也假設塑膠袋會浮出水面，也做水上搜尋，人員以走路、騎機車方式緊盯水面動靜，從丟棄點一路往下游1.5公里，直到高雄港的前鎮輪渡站。

消防人員表示，先前較多為成人的落水案件，此次僅為1包塑膠袋，體積小，若沉入河底、被淤泥蓋住，要發現相當困難，形同大海撈針，也不排除塑膠袋恐怕流到出海口；搜救人員昨天從10點多找到1點，今天一整天的搜尋，明天搜救行動預計以岸際尋找為主。

高市消防局進行水面下潛水、水上岸際搜索，都沒發現裝在塑膠袋的嬰兒。記者林伯驊／翻攝
高市消防局進行水面下潛水、水上岸際搜索，都沒發現裝在塑膠袋的嬰兒。記者林伯驊／翻攝
高市消防局派潛水人員，針對嬰兒被丟入前鎮河的位置進行水下搜索。記者林伯驊／翻攝
高市消防局派潛水人員，針對嬰兒被丟入前鎮河的位置進行水下搜索。記者林伯驊／翻攝
高市消防局潛水人員搜索被丟入前鎮河的嬰兒，從丟入的位置，沿著往下游100公尺擴大搜索。記者林伯驊／翻攝
高市消防局潛水人員搜索被丟入前鎮河的嬰兒，從丟入的位置，沿著往下游100公尺擴大搜索。記者林伯驊／翻攝

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