聽新聞
test
0:00 / 0:00
嬰兒遭丟前鎮河仍未找到 消防：不排除流到高雄港出海
高雄19歲呂姓女子昨天在家裡廁所生產，嬰兒卻被父親涉裝塑膠袋丟入前鎮運河，高市消防局昨天深夜、今一整天都派潛水人員搜索，並同步在岸際巡邏，都未見任何蹤影，預計今晚6點收隊，預計明天持續岸邊搜尋；消防人員透露，能見度差，也不排除小小1包塑膠袋已順流到高雄港出海口。
據指出，前鎮運河水深約2公尺至5公尺，底部有淤泥，能見度不高，高市府消防局分為水面下、水上同時搜索，潛水人員從丟棄裝嬰兒的塑膠袋地方，帶著頭燈下潛搜尋，往下游100公尺擴大搜索，用肉眼辨別以外，也以手觸摸翻找，雖有翻到塑膠袋，但拆開後發現僅是被亂丟的垃圾。
高市消防局也假設塑膠袋會浮出水面，也做水上搜尋，人員以走路、騎機車方式緊盯水面動靜，從丟棄點一路往下游1.5公里，直到高雄港的前鎮輪渡站。
消防人員表示，先前較多為成人的落水案件，此次僅為1包塑膠袋，體積小，若沉入河底、被淤泥蓋住，要發現相當困難，形同大海撈針，也不排除塑膠袋恐怕流到出海口；搜救人員昨天從10點多找到1點，今天一整天的搜尋，明天搜救行動預計以岸際尋找為主。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言