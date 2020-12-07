嬰兒遭丟前鎮河仍未找到 消防：不排除流到高雄港出海

高市消防局人員昨晚、今天一整天，在前鎮河同步執行水面下、水上搜索，但仍未找到裝嬰兒的塑膠袋。記者林伯驊／翻攝 高雄19歲呂姓女子昨天在家裡廁所生產，嬰兒卻被父親涉裝塑膠袋丟入前鎮運河，高市消防局昨天深夜、今一整天都派潛水人員搜索，並同步在岸際巡邏，都未見任何蹤影，預計今晚6點收隊，預計明天持續岸邊搜尋；消防人員透露，能見度差，也不排除小小1包塑膠袋已順流到高雄港出海口。

據指出，前鎮運河水深約2公尺至5公尺，底部有淤泥，能見度不高，高市府消防局分為水面下、水上同時搜索，潛水人員從丟棄裝嬰兒的塑膠袋地方，帶著頭燈下潛搜尋，往下游100公尺擴大搜索，用肉眼辨別以外，也以手觸摸翻找，雖有翻到塑膠袋，但拆開後發現僅是被亂丟的垃圾。

高市消防局也假設塑膠袋會浮出水面，也做水上搜尋，人員以走路、騎機車方式緊盯水面動靜，從丟棄點一路往下游1.5公里，直到高雄港的前鎮輪渡站。