花費百萬彌補消防衣空缺 長春集團慨捐51套

警消人員衝進火場救災後，消防衣帽容易占染有毒或致癌物質，常需花時間清洗、晾乾，因此極需第2套裝備替換，長春集團今天捐贈51套消防衣褲予消防局、彌補不足，由長春集團麥寮廠總廠長葉來巡代表捐贈，縣長張麗善回贈感謝狀，她表示，縣府已編列預算，明年初將完備全員第2套消防衣帽，保障警消人員救災安全。

長春集團是知名國際化工集團，國際手機大廠鋰電池銅箔，及電氣車輛用鋰電池銅箔，即是採用該廠產品，堪稱是台灣之光，更是台灣第一家採用天然氣製造出甲醇，擁有無數專利的企業。

今天由麥寮廠總廠長葉來巡率領主管拜會雲林縣政府，並捐出51套消防衣褲，是消防局目前為止單一受贈數量最多的紀錄；張麗善說，縣內警消人員約需600套消防衣，目前第2套配置仍缺200套，感謝長春集團斥資百萬，購置51套消防衣褲回饋鄉里。

消防局長林文山指出，雲林縣是繼基隆市、桃園市後，編列預算添購第2套消防衣帽裝備的縣市，計投入約500萬元經費，明年初完成全員裝備採購。