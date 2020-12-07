高雄小媽媽在家分娩 家人疑遮羞未婚生子才棄嬰

高雄呂姓女子前天在家中產嬰，她父親涉裝塑膠袋丟入前鎮河，消防人員前晚及昨天同步進行水下、水面上搜索，都無所獲。聯合報系記者林伯驊／翻攝

高雄一名19歲呂姓女子與男友未婚生子，呂女的父親昨日將胎兒丟棄前鎮河，警消今天打撈至下午仍未尋獲。呂女家屬透露，呂父擔心女兒未婚生子淪為鄰居茶餘飯後話題才慌忙棄嬰。

轄區高雄市政府警察局前鎮分局下午表示，今天從上午持續打撈胎兒遺體至下午4時許，但仍一無所獲；明天上午會再依高雄地檢署檢察官指揮，鎖定前鎮河周邊範圍搜索。

呂女家屬透露，呂女的父母離異後，她便與父親、阿公、阿嬤及弟弟同住，性格乖巧內向，但她在高職畢業後便沒繼續升學，也沒外出工作，常待在自己的房間。家裡的人僅知她曾與20歲男友交往，後來疑因男方涉刑案入監感情轉淡。

家屬指出，由於呂女肚子的變化並不明顯，就連住在同屋簷的家人都沒發現她懷有身孕，直到她在廁所分娩求救，查看的阿嬤才嚇傻。

家屬表示，呂父疑因突然間不知如何是好，且擔心女兒未婚產嬰傳出去，會成為街坊鄰居的茶餘飯後話題，為遮羞才用塑膠袋包覆胎兒丟入前鎮河。

至於呂父是否為防止胎兒浮出水面，在塑膠袋內塞入磚頭等重物，警方仍要待打撈到胎兒後才能確定。

呂女昨天在自家廁所分娩，但疑因發現胎兒沒有張眼、也沒哭聲，認為是死胎。呂父昨天下午5時許用塑膠袋包著胎兒，騎車前往前鎮河丟棄。

呂女產後就醫時，院方才知道呂女剛生產卻未看到胎兒，驚覺事態不對報警。