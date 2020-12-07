投資靈骨塔詐欺案攀升 刑事局揭常見3話術

刑事局今天指出，統計今年前11個月傳統詐欺案，投資詐騙共1561案，較去年同期多377案、增幅31.84%，以假借投資靈骨塔塔位居冠，提醒民眾慎防先繳手續費以正式委託等3話術。

刑事局今天發布新聞稿表示，統計今年1月至11月29日歹徒直接與被害人接觸的傳統詐欺案類當中，投資詐騙共計發生1561件，占傳統詐欺比例16.55%；較去年同期增加377件、增幅31.84%，也是最主要的詐騙手法。

經分析上述類型案件，又以假借投資靈骨塔塔位名義詐騙為最主要類型。刑事局說，這類詐騙話術都以要求被害人先繳手續費、補稅金、加購升級套組來大量取得被害人投資金額，得手後再以各種藉口取消、拖延交易，甚至以被害人違約為由，逼其簽和解書或另簽大額合約，將被害人當肥羊剝好幾層皮。

台北市1名70歲退休蕭姓老翁在今年4、5月間，就遇到一名冒稱新北市一間公司的仲介女子，向他推銷販售靈骨塔位，並於6月向蕭翁謊稱有買家願購買他所投資的塔位，但需先支付新台幣191萬元保證金作為交易擔保。

蕭翁不疑有他，陸續以匯款和現金面交方式，將畢生積蓄交付給女仲介，但對方收到錢後就失聯，蕭翁到女仲介所稱公司地址查看，發現根本沒這間公司，才驚覺受騙向警方報案。

刑事局指出，靈骨塔詐騙案，歹徒常偽冒仲介買賣並稱保證高價售出，常見3階段行騙話術，包括「先繳手續費，表示正式委託」、「補繳稅金，配合節稅才能交易」、「加購升級套裝組合，提升買氣」等，提醒民眾慎防，勿上當受騙。

此外，刑事局也製作最新手法懶人包，以分層、分眾宣導，並列入打擊傳統詐欺犯罪的查緝重點，今年陸續成立專案，已在全國各地逮捕相關詐欺犯嫌歸案，其中不少成員都有幫派背景，呼籲民眾若遇疑似投資詐騙問題，可撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。