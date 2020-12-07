69歲翁廟前隔褲「摸一下」女童下面 依性騷擾罪起訴

嘉義縣陳姓老翁日前在六腳鄉「順天宮」廟前，以手對8歲女童、隔褲子「摸一下」臀部、下體，還拿100元給女童，經女童母親報案，檢察官偵查終結依違反性騷擾防治法提以公訴，並要求依兒童暨少年福利法加重其刑。

檢警訊問時，69歲陳姓老翁否認犯行，辯稱今年5月下午在順天宮前滑手機，見8歲女童騎自行車在他面前玩耍、對他大喊，他就用手拍女童屁股，要求離開，如果造成女童不舒服、願意道歉，但絕非故意這麼作。

陳的律師也稱，陳當時見女童在面前繞來繞去，以長輩身分拿100元給女童、拍女童屁股，主觀上是否有性騷擾犯意、值得斟酌。但陳經過測謊，呈不實反應。

據了解本案發生後，女童母親向警方報案，指陳姓老翁涉對兒童強制猥褻，但檢察官偵辦過程中訊問女童，女童指老翁「摸一下」(比用手快速摸過)，檢方認為老翁並未以強暴、脅迫、恐嚇、催眠等方式，違反女童意願對女童作猥褻行為。