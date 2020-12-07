少年疑賭債未還遭圍毆 中和警連夜追查逮６嫌

新北市劉姓、李姓和吳姓3名少年昨天在中和遭人強押上車，在汐止山區被6人圍毆，晚間才陸續被丟包在台北信義區和新北中和區等地；中和警方偵辦此案，連夜找到策畫這起案件的主嫌鍾姓男子，同時也追出動手打人的林姓、金姓等5名男子，全案朝傷害、妨害自由等罪偵辦中。

據了解，整起事件是因為劉姓、李姓2名少年與鍾男有財物糾紛引起，一部分是賭債、一部分是生活所需借款，2筆債務加起來共5萬元；外傳少年們是在台北萬華看青山宮遶境時被押走，但中和警方調查後澄清此說法為謠言。

警方調查，劉姓少年3人是4車6人被帶到汐止五指山毆打，直至傍晚才被帶下山丟包。其中，吳姓少年傷勢較輕，被丟包在台北市信義區，而劉、李2人則被帶回中和，在圓通路一帶被放下車，就醫後有疑似骨折情形，目前仍在治療中。