快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

海岸山脈最高峰山難 警消翻山越嶺8小時救出傷者

中央社 / 花蓮縣7日電

近來山域活動事故頻傳，海岸山脈最高峰的新港山日前傳出山難，2名女山友相約從富里鄉豐南村入山，程姓女子跌傷右腿開放性骨折，警消獲報翻山越嶺，花了8小時將傷者救出。

新港山又稱「麻荖漏山」，台灣百岳之一，海拔1682公尺，雖不算高但山路陡峭多僻徑，加上近日天候不佳，山區風大多雨，泥濘難行。

花蓮縣消防局第三大隊今天表示，2日下午2時許接獲報案，2名來自台東女山友從富里鄉豐南村入山，預計攀登新港山，其中程女不慎絆倒跌傷，以致右小腿開放性骨折、左膝蓋瘀青受傷，請求協助。

第三大隊大隊長呂冠辰立即動員警義消共19名、豐南村社區巡守隊3人，共同組成第一梯次合計22名先發救援隊，火速集結、整備、研擬計畫後由新港山步道登山口入山，由富里分隊小隊長王春暉率領地面救援隊出發。

王春暉接受中央社記者訪問表示，因山路崎嶇陡峭，加上地面泥濘、路線不清，需開路闢徑，當天又風寒雨驟，增加搶救困難；抵達事故地點接觸傷患，先行包紮止血固定骨折部位，再以SKED捲式擔架由人力搬運下山。

期間，台東特搜山域專責隊3人也於山區會合，共同協力將患者抬下山，終於在晚間近9時由等待在入山口的救護車送玉里慈濟醫院就醫，歷經近8小時完成艱辛任務。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，行政院去年宣布國家山林解禁政策後，鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」，畢竟登山活動充滿許多不確定風險因素，民眾登山前務必評估自身體能狀況，並事先查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物及通訊器材，行經危險路段或遇天候不佳時小心行走，養成良好面山態度，避免憾事發生。

山友 骨折 事故

延伸閱讀

能高越嶺道遭帳篷阻路 南投林管處：未來增罰則

又是網路揪團…登山抽筋 消防員背下山

6天3起山難2死 皆獨自攀登

雪霸入園申請人數激增3萬人 山難救援數創歷年新高紀錄

相關新聞

高雄小媽媽在家分娩 家人疑遮羞未婚生子才棄嬰

高雄一名19歲呂姓女子與男友未婚生子，呂女的父親昨日將胎兒丟棄前鎮河，警消今天打撈至下午仍未尋獲。呂女家屬透露，呂父擔心...

貓羅溪3釣客落水 1無生命跡象1失蹤、1人自行上岸

台中市烏日區溪尾里下午4時傳出3名釣客落水意外，其中1人自行游泳上岸、1人被救上岸時已無生命跡象並送醫急救，另1人尚在搜...

北市內湖公寓頂加火警 消防隊入內搜索無人受困

台北市內湖區成功路4段某5層樓公寓的頂樓加蓋住家，今天下午近2點發生火警，消防隊獲報到達，約半小時撲滅火勢。據民眾表示有...

聯結車擦撞單車 8旬老翁一度卡車底手腳骨折送醫

台北市萬華區今天中午發生一起擦撞事故，52歲劉姓男子駕駛一輛聯結車沿民和街東往西方向行進，準備右轉東園街時，車體右側擦撞...

台南市安平區工安意外 60歲工人墜落電梯井亡

台南市安平區今天下午1點多，發生一起疑似建築工地工安意外，60歲黃姓搬運水泥男工人，從府前三街建築工地4樓電梯井，墜落到...

19歲女廁所產嬰放磚丟運河 家人：擔心鄰居笑

高雄前鎮區19歲呂姓女子昨天在家中廁所產下嬰兒後，呂父疑驚慌之下涉帶去前鎮運河丟棄，當時在家的呂女祖父、祖母憂心說，家裡...

影／驚險一瞬間！ 休旅車跨越對向超車差點撞上騎士

高雄市燕巢區瓊林路本月2日上午7時許一輛白色休旅車駕駛疑似為了超車，沒打方向燈直接跨越行車分向線，差點撞上對向機車，畫面...

台中議員告檢舉達人不起訴 聲請再議又遭駁回

台中市議員段緯宇在今年5月間因遭人檢舉交通違規，並上傳到臉書社團，段一氣之下，直呼檢舉達人是「檢舉賤人」，因此向台中地檢...

飯店高樓開窗「嘿咻」涉妨害風化？ 律師點出關鍵

台北市萬華區青山宮遶境香客拍到飯店內有情侶「做愛做的事」，警方表示將介入調查妨害風化罪嫌，引發網友激辯，法界看法也不一，...

影／婦人八煙野溪泡湯被沖走 救難人員連3天搜救

徐姓女子和2名友人5日到新北市金山區八煙野溪泡湯，下午回程時，徐女失足跌入溪中被大水沖走。消防人員今天持續到現場搜救，並...

台2線大車撞大車 砂石車頭凹變形司機受困

胡姓男子駕駛砂石車沿台2線往基隆方向行駛，上午11點行經瑞芳路段時，與前方大型抓斗車發生碰撞。砂石車頭受擠壓變形，胡男受...

U值媒／隱形貧戶的悲劇 反思低收入戶審核

如果簡先生陷入「沒有工作只有房子」的困境，政府的「預設立場」就是「你必須把房子賣了籌錢」，至於往後簡先生能否找到房子或這筆錢能用多久，「接下來不是政府的事」，直到簡先生「窮到中低收入戶的標準」後，政府的補助才會再次介入。葉靜倫對這類情形的意見是：「長年以來許多研究者早已指出，計算虛擬收入的防弊思維，嚴重忽略就業市場的各種變因。包括即使長期具有工作意願，卻因機會不均或身體孱弱、渾身病痛，甚至因意外工殤或身心障礙等原因，而無法在就業市場競爭的人。」

熱門新聞

中天關台假處分案 法院裁定駁回

警察被虎頭蜂咬 吃下一塊耳朵肉嚇壞眾人

19歲女家中廁所早產 嬰沒哭疑死胎阿公竟丟運河

刷下體、喝尿、剃光頭！變態老闆性虐女童判關16年

噁父看電視就要邊摸小姊妹胸部 兩女兒：想揍他

竹市下水道工程 一工人遭活埋搶救中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。