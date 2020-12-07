海岸山脈最高峰山難 警消翻山越嶺8小時救出傷者

近來山域活動事故頻傳，海岸山脈最高峰的新港山日前傳出山難，2名女山友相約從富里鄉豐南村入山，程姓女子跌傷右腿開放性骨折，警消獲報翻山越嶺，花了8小時將傷者救出。

新港山又稱「麻荖漏山」，台灣百岳之一，海拔1682公尺，雖不算高但山路陡峭多僻徑，加上近日天候不佳，山區風大多雨，泥濘難行。

花蓮縣消防局第三大隊今天表示，2日下午2時許接獲報案，2名來自台東女山友從富里鄉豐南村入山，預計攀登新港山，其中程女不慎絆倒跌傷，以致右小腿開放性骨折、左膝蓋瘀青受傷，請求協助。

第三大隊大隊長呂冠辰立即動員警義消共19名、豐南村社區巡守隊3人，共同組成第一梯次合計22名先發救援隊，火速集結、整備、研擬計畫後由新港山步道登山口入山，由富里分隊小隊長王春暉率領地面救援隊出發。

王春暉接受中央社記者訪問表示，因山路崎嶇陡峭，加上地面泥濘、路線不清，需開路闢徑，當天又風寒雨驟，增加搶救困難；抵達事故地點接觸傷患，先行包紮止血固定骨折部位，再以SKED捲式擔架由人力搬運下山。

期間，台東特搜山域專責隊3人也於山區會合，共同協力將患者抬下山，終於在晚間近9時由等待在入山口的救護車送玉里慈濟醫院就醫，歷經近8小時完成艱辛任務。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，行政院去年宣布國家山林解禁政策後，鼓勵山友落實「自主管理、責任承擔」，畢竟登山活動充滿許多不確定風險因素，民眾登山前務必評估自身體能狀況，並事先查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物及通訊器材，行經危險路段或遇天候不佳時小心行走，養成良好面山態度，避免憾事發生。