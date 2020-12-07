台南建築工地工安意外 工人推獨輪車墜落電梯井身亡

台南市安平區疑發生建築工地工安意外，黃姓男工人墜 樓不幸身亡。圖／讀者提供 台南市安平區今天發生一起疑似建築工地工安意外，60歲黃姓搬運水泥男工人，從建築工地4樓電梯井，墜落到一樓命危，消防人 員將他送醫急救 仍宣告不治 。現場目擊者王姓工人表示，黃姓工人生前在4樓工地用獨輪車搬運水泥時，可能不小心後腳踩空，從四樓跌落至一樓。事發經過警方正在調查釐清中。

台南市消防局救災救護中心，今天下午1點零9分接獲民眾報案，位於安平區府前三街建築工地，有名工人墜樓，需要救護搶救。救災救護中心獲報後，通知永華消防分隊隊員到場後發現，60歲黃姓男性工人墜落在1樓電梯井，已經沒有呼吸心跳，由救護車送醫院急救，今天下午2點20分宣告不治。