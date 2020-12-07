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刺傷前男友繳不出罰金成通緝犯 女子坐屋頂欲尋短

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

鄭姓女子今天上午坐住處三樓屋頂，警消出動救援，一邊關心分散她的注意力，一邊偷偷架梯上樓，把她救下來。圖／民眾提供
鄭姓女子今天上午坐住處三樓屋頂，警消出動救援，一邊關心分散她的注意力，一邊偷偷架梯上樓，把她救下來。圖／民眾提供
彰化縣二水鄉山腳路一處社區透天厝51歲鄭姓女子今天上午坐在住處三樓屋頂想跳樓，原來她和前男友因傷害官司，被判拘役30日，可易科罰金，但她卻籌不出3萬元而想不開，警消出動救援，一邊關心分散她的注意力，一邊偷偷架梯上樓，在千鈞一髮之際把她救下來。

今天上午該社區民眾報案，社區內有人坐在三樓上方屋頂，二水消防隊和警方出動救援，由於該住戶大門深鎖無法進入，一開始消防人員只能在一樓對鄭女喊話勸解，一邊在一樓舖氣墊。

二水消防分隊小隊長陳建元說，他們在一樓對女子喊話說「任何事都可解決的，有事講出來，大家幫你解決」，女子卻激動喊說「你們不要進來，否則她就不活了」，女子還一邊打電話給親友。

陳建元與二水分駐所所長甘致宇等人一邊勸解分散女子注意力，一邊讓另一隊員架雙節梯從二樓窗戶進入屋內，趁女子不注意時，把她拉回室內救下來。

警方表示，鄭女是台中市人，借住二水友人家，去年因和前男友有糾紛，以鑰匙刺前男友手臂，被提告傷害，被台中地方法院判處拘役30日，可易科罰金，但因她繳不出3萬元罰金，因此成了得入監的通緝犯，因不想被關，又沒錢才會想不開。

不過鄭女打電話向友人求助，最後友人答應要幫她籌款，警消也把她救下來，將先移送台中地檢署。

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