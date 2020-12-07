台南市安平區工安意外 60歲工人墜落電梯井亡

台南市安平區今天下午1點多，發生一起疑似建築工地工安意外，60歲黃姓搬運水泥男工人，從府前三街建築工地4樓電梯井，墜落到一樓命危，消防人員將他送醫急救，最後仍不治。

「有工人從建築工地墜落，有生命危險，趕快派人來救人！ 」台南市消防局救災救護中心，今天下午1點零9分接獲民眾報案，位於安平區府前三街建築工地，有名工人墜樓，需要救護搶救。救災救護中心獲報後，通知永華消防分隊隊員到場後發現，男性工人墜落在1樓電梯井，已經沒有呼吸心跳，由救護車送郭綜合醫院急救不治。