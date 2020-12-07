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台南市安平區工安意外 60歲工人墜落電梯井亡

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區今天下午1點多，發生一起疑似建築工地工安意外，60歲黃姓搬運水泥男工人，從府前三街建築工地4樓電梯井，墜落到一樓命危，消防人員將他送醫急救，最後仍不治。

「有工人從建築工地墜落，有生命危險，趕快派人來救人！ 」台南市消防局救災救護中心，今天下午1點零9分接獲民眾報案，位於安平區府前三街建築工地，有名工人墜樓，需要救護搶救。救災救護中心獲報後，通知永華消防分隊隊員到場後發現，男性工人墜落在1樓電梯井，已經沒有呼吸心跳，由救護車送郭綜合醫院急救不治。

據了解，傷者是住宅新建工程搬運水泥的工人，他不明原因，今天下午從四樓電梯井墜落到一樓，消防人員除聯絡家屬之外，並通知南區勞工職安中心和轄區警方前住調查了解意外發生的原因。

台南市安平區今天下午1點多，發生一起疑似建築工地工安意外，60歲黃姓搬運水泥男工人，從府前三街建築工地4樓電梯井，墜落到一樓命危，消防人 員將他送醫急救。
台南市安平區今天下午1點多，發生一起疑似建築工地工安意外，60歲黃姓搬運水泥男工人，從府前三街建築工地4樓電梯井，墜落到一樓命危，消防人 員將他送醫急救。

建築 電梯 工安

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