聯結車擦撞單車 8旬老翁一度卡車底手腳骨折送醫

台北市萬華區今天中午發生一起擦撞事故，52歲劉姓男子駕駛一輛聯結車沿民和街東往西方向行進，準備右轉東園街時，車體右側擦撞到騎乘單車欲直行的80歲周姓老翁；周當場捲入車底，導致手腳骨折，但意識清醒，送台大醫院救治，劉男酒測值為0，警方目前已介入釐清事發經過及肇責。

警方調查，肇事聯結車當時在路口處正要右轉，但疑似因內輪差緣故，與準備直行的周翁發生擦撞，周一度卡在聯結車底，雖意識清醒，但手腳骨折，救護人員獲報到場後，將其送往台大醫院救治。