19歲女廁所產嬰放磚丟運河 家人：擔心鄰居笑

高雄前鎮區19歲呂姓女子昨天在家中廁所產下嬰兒後，呂父疑驚慌之下涉帶去前鎮運河丟棄，當時在家的呂女祖父、祖母憂心說，家裡先前沒人知道她懷孕，昨天聽到她叫一聲「阿嬤」，進廁所就看到嬰兒在馬桶，更因擔心被鄰居笑，呂女父親才跑去丟棄嬰兒。

據了解，呂女高職畢業後沒有升學，也還沒有工作，平時跟17歲胞弟、父親、祖父及祖母同住，經濟來源靠做水電的父親賺錢，母親則為外籍配偶，已離婚未同住。

呂女祖母說，孫女乖乖的，先前沒人知道她懷孕，僅知有交男朋友，有看過她男友1、2次，瘦瘦高高的，平時她都在房間裡面，跟家人很少互動，呂父曾詢問過是否懷孕，她否認。

呂女祖母回憶，昨天孫女在1樓廁所內喊一聲「阿嬤」，但進去就看到地上一攤血，嬰兒已經在馬桶內，很暗也沒注意是男是女。

呂女據推算懷孕約8個多月，呂女父親的堂哥透露，由於未婚且早產，呂女父親情急之下不知怎處理，也擔心被街坊鄰居說閒話、嘲笑，「不然怎可能自己孫子拿去丟！這不可能的事，當阿公開心就來不及了」；祖母也說，絕不是故意害死嬰兒。

據指，呂父昨晚6點多將嬰兒用毛巾裹住，裝入塑膠袋，騎機車到附近前鎮運河，丟入河中，袋子裡面還疑放磚塊。呂父的堂哥強調，呂父人很老實，當下真的不知怎麼處理，又缺乏法律知識，怕被人發現才這麼做，不會是預謀或有惡意，但如果通報救護車前來，應就沒事了。

至於呂女肚裡的孩子，生父疑為20歲男友，據呂女家人透露，已經幾個月沒跟她聯絡，疑似涉及其他刑案入監。