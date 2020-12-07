公車闖越平交道撞集集火車 肇事司機遭判刑4月

總達客運吳姓司機駕駛公車因煞車不及，闖越平交道撞上台鐵集集線一列區間車，所幸這起事故未釀人員傷亡，但吳姓司機因此觸犯過失妨害舟車行駛安全罪，遭判處有期徒刑4月。

總達客運公司吳姓司機今年6月4日下午駕駛一輛營業大客車沿南投縣集集鎮中山路由北往南行駛，駛到中山路與集集鐵路支線指標26.806公里處水里路平交道時，闖越平交道撞擊已放下的遮斷器，與交通部台灣鐵路管理局2715次區間車發生碰撞，所幸無乘客受傷。

由於吳姓司機不慎闖越平交道撞上火車行為，已觸犯中華民國刑法第184條第3項過失致生火車往來危險罪嫌，全案由內政部警政署鐵路警察局台中分局報請南投地方檢察署偵辦，吳姓司機接受警詢及偵查坦承犯行。

南投地檢署查出，司機行經平交道未將速度減低到時速15公里以下，導致煞車不及而闖越平交道，並與行經區間車發生碰撞，涉犯公共危險罪，全案偵查終結，向法院聲請簡易判決處刑。

案發當時天氣晴、有日間自然光線、路面乾燥、無障礙物、視距良好，天候路況均佳，並無不能注意的情形，但吳姓司機卻疏忽未注意，導致煞車不及而闖越平交道撞上區間車，南投地方法院審理認為吳姓司機犯過失妨害舟車行駛安全罪，判處有期徒刑4月，若易科罰金以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。