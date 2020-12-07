影／驚險一瞬間！ 休旅車跨越對向超車差點撞上騎士

高雄市燕巢區瓊林路本月2日上午7時許一輛白色休旅車駕駛疑似為了超車，沒打方向燈直接跨越行車分向線，差點撞上對向機車，畫面被後方車輛行車紀錄器全程拍下，分享到地方臉書社團，岡山警分局表示，目前已接獲該案檢舉，將可依法開罰駕駛1200元以上、2400元以下罰鍰。

影像中，該車駕駛為超車右方機車，沒有打方向燈直接跨越行車分向線到對向車道，因休旅車超車當下行經彎道，差點撞上對向機車騎士，騎士對休旅車比了個手勢後離去，幸好沒有發生交通事故。

影片被分享到臉書社團後，差點被撞的蕭姓騎士現身留言表示，差點被撞到當下有嚇到，直接對駕駛比了國際通用手勢。也有網友留言，這條路很多汽車駕駛都這樣超車，根本沒顧及對向來車安全，難怪經常發生交通事故。