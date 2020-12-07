台中議員告檢舉達人不起訴 聲請再議又遭駁回
台中市議員段緯宇在今年5月間因遭人檢舉交通違規，並上傳到臉書社團，段一氣之下，直呼檢舉達人是「檢舉賤人」，因此向台中地檢署提告檢舉達人恐嚇、妨害秘密，經台中地檢署偵結不起訴，段又提出再議，全案經台中高分檢偵查後，仍認定檢舉達人的檢舉行為，無涉恐嚇、妨害秘密，裁定駁回聲請。
臉書社團「翻轉大台中交通違規」昨天也在發布台中高分檢的裁定書，還以「司法體系認證的違規仔：二度打臉台中市夭獸讚議員」為題，發文嘲諷「可憐的議員大人，先後被兩位檢察官打臉，現在又被放上網路再次打臉。不知道臉有沒有腫成麵龜？」
段緯宇表示，尊重司法的決定。他循法律途徑，最主要是希望不要對在地的鄉親隨意檢舉，讓市民心生恐慌。另內政部警政署也在討論相關的議題，希望改進不要擾民，這是他所希望的。
台中市議員段緯宇在今年5月間，指控遭經營臉書社團「翻轉大台中交通違規」的陳姓男子從服務處跟監，並沿途蒐證2公里，再把他在行駛期間的交通違規，檢舉到台中市警局開罰，事後還上傳臉書社團，陳姓男子在網路上公布他的車號，讓人心生畏懼，且也涉嫌妨害秘密，因此向台中地檢署提告。
不過台中地檢署偵查後，認為陳姓男子檢舉交通違規的行為，並無涉以他人的生命、身體、自由、名譽、財產之事進行恐嚇，致生危害安全，另外轎車行駛在道路上，並無隱私權的期待，因此處分不起訴，段在上月間收到不起訴處分書後不服，又聲請再議。
全案經台中高分檢偵查後，仍維持台中地檢署的認定，認為陳姓檢舉人的行為，只是跟拍議員使用的車輛，並上傳影片，檢舉交通違規，並沒有對議員的生命、身體、財產、自由有惡意的通知，無涉恐嚇。
另外也認定，在公開道路的行駛，屬於可受公評的行為，若議員認定陳的一路跟監，無正當理由，可聯絡警方以違反社會秩序維護法裁處，全案裁定駁回段的聲請，維持不起訴處分。
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