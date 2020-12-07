飯店高樓開窗「嘿咻」涉妨害風化？ 律師點出關鍵

台北市萬華區青山宮遶境香客拍到飯店內有情侶「做愛做的事」，警方表示將介入調查妨害風化罪嫌，引發網友激辯，法界看法也不一，有人認為飯店樓層高度是關鍵，但也有人認為，時間地點是重點。

據了解，民眾拍到飯店活春宮的時間是昨晚近9時，雖然動作姿勢不雅，但因為樓高至少8樓，距離地面有相當距離，民眾將今天拉近也僅拍到人影晃動；萬華警方第一時間表示將依妨害風化偵辦，但今天改口稱目前尚未接獲民眾報案。

律師黃祿芳認為，以8樓高度而言，如果這對情侶認為地面民眾不會發現他們在做什麼事情，所以不拉窗簾，主觀上沒有公然猥褻的犯意，應該就沒有妨害風化問題。另外，就民眾所拍到的影像來看，窗戶內也只有2個人影動作，並無明顯裸露性器或重點部位情況，可能也難以構成妨害風化。

針對青山宮遶境出現活春宮情事，律師葉恕宏認為這對情侶確實有可能構成妨害風化的公然猥褻罪。他表示，是否構成犯罪的主要認定在於行為人有無犯意，本案當中，情侶雖然是在房間做愛做的事情，但時間、地點敏感，加上落地窗和室內燈光全開，動機確實可議，至少有妨害風化的不確定故意。

葉恕宏進一步解釋，青山宮遶境是地方年度盛事，時間和路徑都有事先規劃，香客絡繹不絕是想當然耳的事，選在這個時間點在燈光全亮、窗簾全開的飯店房間「做愛做的事」，應該可預見會被人看光光。這對情侶如果明知此情況發生，仍不違背本意「辦事」，就有犯罪的不確定故意存在。

另外，拍攝者如果將影片或照片放上網路，也有可能構成妨害風化的散布猥褻物罪，可能面臨2年以下有期徒刑、拘役或科或9萬元以下罰金。