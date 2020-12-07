台2線大車撞大車 砂石車頭凹變形司機受困
胡姓男子駕駛砂石車沿台2線往基隆方向行駛，上午11點行經瑞芳路段時，與前方大型抓斗車發生碰撞。砂石車頭受擠壓變形，胡男受困駕駛座。消防人員到場時，發現胡男意識清楚，協助脫困後送醫。事故原因由警方調查中。
新北市消防局「119」救災救護中心上午11點接獲報案，台2線往基隆方向指標75.1公里處，發生同向砂石車與抓斗車碰撞車禍。
消防人員趕抵現場時，36歲胡男受困在砂石車駕駛座，有受傷，但意識清楚。前方抓斗車25歲蔡姓司機沒有大礙。
車禍事故發生後，抓斗車停在往基隆方向的車道上，砂石車的右前車頭撞擊抓斗車的左後方，車身偏移進入對向車道，員警到場測繪，調查事故原因，並在現場指揮交通，在排除事故車輛後恢復正常行車。
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