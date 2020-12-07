台2線大車撞大車 砂石車頭凹變形司機受困

如果簡先生陷入「沒有工作只有房子」的困境，政府的「預設立場」就是「你必須把房子賣了籌錢」，至於往後簡先生能否找到房子或這筆錢能用多久，「接下來不是政府的事」，直到簡先生「窮到中低收入戶的標準」後，政府的補助才會再次介入。葉靜倫對這類情形的意見是：「長年以來許多研究者早已指出，計算虛擬收入的防弊思維，嚴重忽略就業市場的各種變因。包括即使長期具有工作意願，卻因機會不均或身體孱弱、渾身病痛，甚至因意外工殤或身心障礙等原因，而無法在就業市場競爭的人。」

2020-12-07 12:43