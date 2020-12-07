影／86歲老人路中突癱軟 女警反應快及時伸手撐起送醫

台南市永康警分局今天表揚鹽行派出所警員陳俊哲、姜沛汝，兩人主動幫助突然癱軟老人免於倒地、協助送醫，家屬非常感謝。

永康分局表示，本月3日上午86歲莊姓男子牽著腳踏車獨自行走在永康區中正南路道路上，因行經車輛多且快，鹽行派出所員警上前關切，並護送至路旁，未料莊姓老翁疑似低血壓，突然癱軟向後傾倒，員警立即伸手攙扶，並在熱心民眾協助下，由救護車送往醫院救治。警方一時難以掌握身分，還好鄰長及鄰居的幫助，順利聯繫上其家屬，趕至醫院探望。

警員陳俊哲、姜沛汝指出，當天巡邏騎車至中正南路與正南八街口時，見1名年長男子牽自行車獨自行走於路中央，擔心中正南路車多、車速快，便於後方警示來車，陪同老翁穿越馬路，待護送至路口後，老翁表示就住在巷內，可自行返家。

警方表示，兩人原欲離去，但見老翁突靜止不動，神情有異，再次上前關心。就在此時老翁疑似身體不適，突向後傾倒，站在老翁身後的女警姜沛汝見狀及時伸手攙住，未讓老翁倒地受傷，因老翁似乎難以呼吸無法對談，員警立即通知消防人員到場急救，並送往醫院。