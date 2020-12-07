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19歲女早產嬰20歲男友失聯 阿公騎車棄嬰畫面曝光
高雄19歲呂姓女子昨晚在家中廁所產下嬰兒，疑驚慌不知所措，她的父親便將嬰兒用毛巾包裹，裝入塑膠袋，丟到前鎮運河，呂父才載著去就醫；警方調閱監視器發現呂父昨騎車出門10分鐘，就完成棄置，但警消昨晚打撈2小時無所獲，今上午繼續搜索中。
據了解，呂女目前無就學、沒有工作，跟父親、胞弟、伯父、祖父及祖母同住，呂父也離婚；她知道肚裡孩子的生父為20歲男友的，懷孕8個多月，只是與男友也幾個月未聯絡，呂女的家人卻表示不清楚她有身孕，昨天生產時也沒看清楚是男是女。
據調查，呂女昨晚5點多在前鎮的透天厝住家感到肚子痛，於1樓廁所內坐馬桶，約5到10分鐘就產下嬰兒，呂女起初不知所措呼喊祖母求助，當時嬰兒頭朝上在馬桶內，最後由呂父將嬰兒拎出，但疑認為嬰兒沒哭鬧、未爭吵，就以毛巾包裹、裝入塑膠袋，騎車到前鎮運河丟棄。
呂父丟棄嬰兒後返家，開車載女兒等人一起去阮綜合就醫，經檢查出她剛自然生產，替她縫合，卻不見嬰兒，家人也無法交代去向，醫院趕緊轉報警方前來了解；鑑識人員也前往呂女家中採證，不過廁所血跡幾乎都被清洗掉。
警方從監視器畫面看出，疑似呂父身影騎著機車，腳踏墊有深色塑膠袋，約晚間5點55分出門，6點2分到前鎮區鎮興路60巷、前鎮運河旁邊，還迴轉繞了一下，之後6點6分回到家已不見塑膠帶。
警方與消防人員昨晚10點多到前鎮運河打撈，直到1點多都無所獲，今天上午9點多繼續派潛水人員進水中搜索，據指，待尋獲嬰屍後相驗釐清死因，若死亡後被棄置河內，呂女等家人可能涉遺棄屍體罪，若嬰兒生前就落水，恐涉殺人刑責。
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