男子持菜刀搶檳榔攤 岡山警全力調查中

高雄市一名男子今晨1時許頭戴全罩式安全帽、戴口罩、身穿深色外套及牛仔褲，手上戴手套，右手拿著菜刀到永安區一家檳榔攤大喊「錢放在哪裡!」，並自行打開檳榔攤抽屜，得手6000元後騎機車逃逸，全程不到2分鐘，岡山警分局目前已成立專案小組全力展開調查。

據了解，店員當時在店內後方桌子包檳榔，該名男子進入檳榔攤後，隔著桌子對店員喊「錢放在哪裡」，沒有靠近店員，就直接轉身打開檳榔攤的抽屜拿了6000元後逃逸，店員事後報警，警方調閱監視器發現，男子騎的機車車牌以膠帶遮蔽。