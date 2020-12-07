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假妹婿LINE求匯款應急 中年大叔差點被騙
「姐夫，我急著要和廠商簽約，請先匯我23萬元應急。 」台南市柯姓男子接獲冒充妹婿詐騙男子傳來LINE訊息，對方以做生意急需錢用，要求柯到銀行匯款，柯直覺有異，報警諮詢，南警告知是詐騙集團常用「猜猜我是誰」技倆，成功阻止柯匯款。
台南市警六分局金華派出所巡佐劉文祥、警員葉斯齊，本月4日服巡邏勤務，上午10點5分接獲值班通報，柯姓男子稱疑似接獲詐騙電話，兩人馬上前住查看，到達現場柯向警方稱，他早上接獲自稱其妹婿之LINE來電表示，因南下跟廠商簽約，臨時急需訂金，要借用23萬元應急完成簽約手續。
柯說，LINE來電通話大頭貼與暱稱，都與其妹婿相同，言語音調聲音也頗為相似，正欲前往匯款時，心裡直覺有異狀，打電話至派出所諮詢。
劉及葉到達現場與柯深入分析狀況後，告知柯可先致電妹婿再求證，避免落入詐騙集團的慣用手法中，事後確認電話為詐騙電話，成功阻詐23萬元。
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