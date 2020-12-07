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影／桃機機坪兩輛勤務車輛相撞 1名駕駛微恙
中華航空一輛人員及器材運送車，6日清晨在桃園機場B8與B9機坪交界處，被一輛長榮航勤小拖車撞擊側翻90度，華航駕駛感到暈眩，送醫治療暫無大礙，雙方酒測值都是零，肇事責任由航警局及桃園機場公司調查鑑定。
據調查，6日清晨6時35分長榮航勤行李拖車執行裝卸作業，於第一航廈南側由東向西（B8往B9機坪）方向直行，在B8與B9機坪交界處，撞上華航黃姓員工駕駛的人員及器材運送車，當時華航車輛由北向南準備駛離B9機坪方向。
航警調閱監視器錄影畫面顯示，長榮航勤小拖車左前車頭撞擊華航人員及器材運送車左側車身，碰撞後華航車輛呈現側翻狀態。
在現場長榮航勤駕駛自述未受傷，華航黃姓駕駛稱頭部暈眩。通報桃園機場公司消防隊救護車到場，將華航黃姓駕駛送往桃園市經國敏盛醫院就醫。
到場執行車禍初判的員警，檢測兩名駕駛酒測值均為零，顯示雙方都沒有喝酒跡象。
事故後雙方還沒有提出告訴。初步調查顯示，當時機坪上停了一輛大型車輛，發生事故的兩輛車駕駛，疑似視線受到遮擋，沒有看到對方。相關肇事責任將由航警與桃園機場公司調查鑑定。
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