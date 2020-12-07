嬰兒丟前鎮河 高雄小媽媽懷孕過程從未產檢

高雄一名19歲未婚小媽媽在家生產後，家人將疑似出生後沒了氣息的嬰屍裝塑膠袋丟前鎮運河，衛生局查出這名小媽媽懷孕8個月多沒有產檢紀錄，昨晚到醫院就醫時不見嬰兒，醫院謹慎通報處理。

高雄市衛生局表示，查出生通報、週產期高風險個案通報及婦幼健康管理系統皆無此個案，女子產下嬰兒後才到醫院，之前從未產檢。

這名19歲產婦目前身體狀況良好，正醫院檢查中，家人也陪伴在身邊，情緒平穩。這名女子及其家人供稱，嬰兒出生時沒有哭、眼睛沒睜開，不清楚是生是死。

警方查出，產婦疑有名男友，但一段時間沒聯絡，昨天在家中廁所生下嬰兒，女子父親先前不知她已懷孕，一時情緒慌張，女兒及嬰兒還沒去就醫時，就將嬰兒裝塑膠袋，丟到前鎮區鎮興路的前鎮運河。

高醫婦產科主治醫師詹德富得知個案直說「真的很遺憾！」他說，這類案件通常是不知道懷孕，或懷孕產子後不知所措，也可能是不想被知道，才急著將嬰兒「藏起來」。嬰兒出生時是生是死目前線索有限，初步看應該是有早產，死亡原因也可能是失溫等因素。