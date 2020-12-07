中和3少年遭強押後丟包 警方速逮6人送辦

中和區圓通路252巷口6日晚間有混身是傷的少年遭丟包，警方獲報偵辦發現共3名少年疑因債務糾紛遭人強押上車到山區毆打，警方連夜逮6人並追緝其他嫌犯。

中和警方調查發現，3名少年疑和19歲鍾姓男子有債務糾紛，劉男及李男昨天上午約5時和吳姓友人走在忠孝街58巷附近，突遭多人分開4輛車圍堵並強押上車。

3名少年被人載到汐止區五指山上毆打後，吳姓少年事後被人載到台北市信義區丟包。劉姓、李姓則於昨晚6時29分才被人帶回到圓通路252巷附近公寓樓梯間丟包，由於渾身是傷，路人趕緊報警處理。

警方獲報將兩人送醫，初步了解，兩人四肢及背部都多處有擦挫傷，頭部等部位也有撕裂傷，意識清楚，但兩人不發一語被送往醫院治療。。

警方表示，兩少年雖不願向警方說明被害原因，但警方仍動員40人漏夜偵辦，經調閱監視畫面並鎖定特定對象展開追緝，今天上午陸續逮捕鍾男等6人，並追緝其他在逃涉案男子，偵訊後依妨害自由及傷害等罪嫌將6人送辦。