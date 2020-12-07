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大叔搭計程車四處行竊 藉口「拿個錢」就開溜

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市羅姓男子居無定所，四處行竊，他在今年3月至8月間，涉嫌在醫院急診室、客運轉運站、郵局等人潮眾多的公共場所，尋找行竊目標，還向計程車謊稱有錢可支付，要司機載他四處行竊，羅被查出犯案5起，得手金額數千元至數萬元不等，台中地檢署今依詐欺、竊盜、侵占遺失物等罪嫌起訴。

根據起訴書，羅姓男子（37歲）涉嫌從今年3月間開始，先在中國醫藥大學急診室附近，找到劉姓計程車司機，先要劉載他到東區戶政所請領補助，隨後又要劉載他到郵局領款，再向劉謊稱將他載回到急診室「拿個錢」，隨後羅逃逸無蹤，劉才知上當受騙，報警處理。

羅在今年5月間在台中榮總的急診室內，趁張姓病患不注意時，拿走張放在病床上的皮夾，因此獲利1.2萬餘元，張報警後，警方調閱監視器，發現是羅涉案。

羅在今年6月間，又欲搭乘計程車四處行竊，故計重施，又在台北市市民大道的台北轉運站前，搭乘王姓司機駕駛的計程車，並要王載他到台中豐原後，再要王載他到豐原區文化街一帶，車資為4270元，羅謊稱要返家拿錢，接著就逃逸無蹤，王只好向警方報案。

羅在今年7月間，先要邱姓計程車司機載他到衛福部豐原醫院，其後又謊稱，沒有帶錢，請邱先幫忙支付快速照相的費用，接著會連同車資、三倍券一起給付，接著又要邱載他到豐原區戶政事務所，羅在戶政所內辦理身分證、戶籍謄本、健保卡等證件，還要邱先代墊規費230元、200元，邱幫忙付錢後，羅又要邱載到超商內，領取預購的三倍券，抵達超商後，羅自稱沒錢，逃離現場，邱因此蒙受代墊費用、損失車資計1455元。

羅又在今年7月、8月間，在中國醫藥大學附設醫院的地下一樓用餐區、急診室內，偷走民眾的錢包，獲得700元三倍券、2.3萬元現金等贓物。

全案經發布通緝後，警方循線逮捕羅到案，羅承認涉案，全案今偵結，依詐欺取財、竊盜、侵占遺失物等罪嫌起訴。

台中市羅姓男子在今年3月至8月間，趁用計程車四處行竊，還藉口不付車資，台中地檢署今偵結，依竊盜、詐欺取財、侵占遺失物等罪起訴。圖／報系資料照
台中市羅姓男子在今年3月至8月間，趁用計程車四處行竊，還藉口不付車資，台中地檢署今偵結，依竊盜、詐欺取財、侵占遺失物等罪起訴。圖／報系資料照

計程車 詐欺 超商

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