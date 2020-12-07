未婚生子嬰丟前鎮河 高雄社會局：已派社工關心

高雄一名19歲女子疑似未婚懷孕8個多月，昨天在家裡生產後，女子的父親涉嫌將嬰裝入塑膠袋內，丟入前鎮運河，警方今上午打撈，並報檢察官偵辦。高雄市社會局表示，已派社工關心，案件仍待司法釐清，未來將進行相關法治教育。

該名19歲女子昨天在家裡生產後，女子的父親疑將嬰兒裝入塑膠袋內，帶去前鎮區鎮興路附近丟入前鎮運河，昨晚女子就醫時，醫院察覺生產卻不見胎兒立即通報警方，不過警方昨晚打撈未發現嬰屍，今上午也繼續打撈，並報請檢察官指揮偵辦。

據了解，女子及家人昨晚向警方承認，懷胎近9個月生產，看見嬰兒沒有哭、眼睛沒睜開，不清楚是生是死。女子父親先前不知她已懷孕，昨天一時慌張，女兒及嬰兒還沒去就醫時，就將嬰兒裝塑膠袋，丟到前鎮區鎮興路的前鎮運河。