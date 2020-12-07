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影／梧棲興建中工廠大火 火焰竄升一公里外可見
台中市梧棲區昨天深夜發生工地大火，濃煙和烈焰竄升，一公里外可見，附近居民心驚問「陣仗很大，發生什麼事了？」消防隊員今天凌晨撲滅火勢，起火原因由消防局火調人員調查中。
台中市消防局昨晚11點多獲報，梧棲區自立路發生工地火警，派遣梧棲、清水、沙鹿、龍井分隊及第4大隊，出動消防車17輛、救護車1輛、消防人員45名到場搶救。
當地里長報案說興建中工地起火燃燒，消防隊員到場發現：興建中工地外觀查看大約在5、6樓處起火燃燒，消防人員立即佈署水線搶救；火警地點邊緊鄰工廠，消防局立即加派龍井車組及清水消防車到場支援。
今天凌晨撲滅火勢，清查發現是興建中的工廠廠房，燃燒3、4樓後側板模，面積200平方公尺，已通報台中市府相關單位到場檢查工地安全。
這場深夜大火引起附近居民心驚，昨天深夜在臉書上互問發生什麼事，有人說聽到許多消防車和救護車鳴笛聲，感覺很恐怖，陣仗很大。
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