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台南市東區出現竊嫌闖空門 南警：已展開調查
台南市女網友爆料，她位於台南市東區青年路的個人工作室，本月5日遭一名男子闖空門，被偷走4千多元，她認為錢應該是追不回來了，將這名竊嫌身影po上 網，提醒附近店家小心這個人。台南市警一分局今天說，轄區東寧派出已受理報案展開追查。
女網友在抱怨公社po文說，12月5日上午6點多，她位於台南東區的駐點辦公空間裡，遭到一名男子闖空門，偷走了店內的營運零用金，大約四千多元，晚上回去時才發現錢不見了。
原po指出，這名竊賊先在院子外牆觀望，發現監視器後，還用手調整的照射的位置，然後從院子的窗台翻進去，沒有走大門，再竊開屋子的門鎖後，進去搜刮30多分鐘後超級自然的走出來。她報了警，監視器有清楚錄到該嫌犯的正面，警員看到後馬上看出來是名竊盜慣犯。
女網友表示，錢基本是拿不回來了，那既然這樣，她 要把這筆錢花的有價值，就讓大家來看看這名竊賊模樣，提醒台南市東區附近店家小心。
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