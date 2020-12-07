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19歲女家中廁所早產 嬰沒哭疑死胎阿公竟丟運河
高雄驚傳死胎被丟棄在河裡！一名19歲女子疑似未婚懷孕8個多月，昨天在家裡生產後，女子的父親見狀涉裝入塑膠袋內，帶去前鎮區鎮興路附近丟入前鎮運河；昨晚女子就醫時，醫院察覺生產卻不見胎兒立即通報警方，不過警方昨晚打撈未發現嬰屍，今上午也繼續打撈，並報請檢察官指揮偵辦。
據了解，女子及家人昨晚向警方承認，懷胎近9個月生產，看見嬰兒沒有哭、眼睛沒睜開，不清楚是生是死。
警方查出，19歲女子疑有名男友，但一段時間沒聯絡，昨天在家裡廁所生下嬰兒，女子父親先前不知她已懷孕，昨天一時慌張，女兒及嬰兒還沒去就醫時，就將嬰兒裝塑膠袋，丟到前鎮區鎮興路的前鎮運河。
昨晚6點多女子去就醫時，醫院發現她生產卻不見嬰兒，趕緊通報警方；前鎮警分局調閱監視器，有看見騎車經過、帶著1包東西的畫面，昨晚7點多打撈都沒發現袋裝的嬰屍，今天將繼續打撈。
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